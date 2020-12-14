Лобода объяснила причины скандала на Золотом граммофоне

Светлана Лобода / Instagram

В России прошел торжественный концерт по поводу вручения наград от Русского Радио - 25 церемонии Золотой граммофон. Но на ней произошел досадный скандал, в результате которого Светлана Лобода не выступила на концерте.

После того, как в сети появилась тысяча слухов о причинах ее отказа, сама певица прокомментировала скандал.

Светлана Лобода отметила, что они 2 недели готовили номер, и она крайне сожалеет, что случилась такая неприятность. Она называет это сведением личных счетов и человеческим фактором.

"Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение. К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счёты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу", - написала Светлана Лобода в Instagram.

Она добавила видео репетиции номера, который действительно был непростой, и пообещала в скором времени устроить для фанатов встречу или концерт.

Светлана Лобода / Instagram

"Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся. Скучаю по Вам! Ваша LO", - добавила Лобода.

По слухам, режиссер постановки концерта на Золотом Граммофоне 2020 сделал для Светланы Лободы и Мари Краймбери два почти одинаковых номера с ваннами. Когда Светлана Лобода просила поставить номера в программе не рядом, ей отказали. Якобы из-за этого она вовсе отказалась принимать участие в концерте.

Напомним, что кроме Светланы Лободы на Золотой граммофон в Россию прибыли получить свои награды еще двое артистов родом из Украины - Макс Барских и Ани Лорак.