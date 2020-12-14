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Макс Барских в Москве получил награду Золотой граммофон 2020

14 декабря 2020, 11:16
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Певец Макс Барских получил награду за песню, клип на которую ему снимал Алан Бадоев.

Макс Барских
Макс Барских / Пресс-служба

Макс Барских получил награду за песню Лей, не жалей, которая у него вышла в феврале 2020 года.

Песня стала популярной в России. На церемонии награждения Золотой Граммофон 2020, который проходил 25 раз, песня Лей, не жалей получила звание самой ротируемой на радио в 2020 году.

"Лей, не жалей стала самой ротируемой песней на радиостанциях СНГ - и не в последнюю очередь благодаря слушателям Русское радио. Спасибо всем поклонникам за то, что вы со мной на протяжении стольких лет", - поблагодарил певец своих поклонников в Instagram.

Певец похвастался фото с наградой. На церемонию Макс Барских пришел в бордовом полностью кожаном костюме, в котором, кстати, выступал на сцене.

Макс Барских
Макс Барских / instagram.com/max_barskih

"Спасибо организаторам Церемонии Золотой Граммофон и всей команде Русского Радио, это был настоящий музыкальный праздник.", - пишет Макс Барских, и показывает видео своего выступления.

Клип набрал небывалую популярность в сети, ведь Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки и пневматические разрушения, чтобы все отснять.

Поклонники написали много поздравлений по поводу такой награды Максу Барских в комментариях к его публикациям.

Напомним, церемония награждения Золотой Граммофон 2020 прошла 12 декабря в Москве. Там же прошел концерт с участниками шоу. Кроме Макса Барских, из украинских исполнителей, награду получила Ани Лорак за песню Твоей любимой. Награду должна была получить Светлана Лобода, но она не прибыла, получив статуэтку на дом.

Ани Лорак Светлана Лобода Макс Барских золотой граммофон новости шоу бизнеса Россия
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