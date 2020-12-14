Макс Барских в Москве получил награду Золотой граммофон 2020

Макс Барских / Пресс-служба

Макс Барских получил награду за песню Лей, не жалей, которая у него вышла в феврале 2020 года.

Песня стала популярной в России. На церемонии награждения Золотой Граммофон 2020, который проходил 25 раз, песня Лей, не жалей получила звание самой ротируемой на радио в 2020 году.

"Лей, не жалей стала самой ротируемой песней на радиостанциях СНГ - и не в последнюю очередь благодаря слушателям Русское радио. Спасибо всем поклонникам за то, что вы со мной на протяжении стольких лет", - поблагодарил певец своих поклонников в Instagram.

Певец похвастался фото с наградой. На церемонию Макс Барских пришел в бордовом полностью кожаном костюме, в котором, кстати, выступал на сцене.

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

"Спасибо организаторам Церемонии Золотой Граммофон и всей команде Русского Радио, это был настоящий музыкальный праздник.", - пишет Макс Барских, и показывает видео своего выступления.

Клип набрал небывалую популярность в сети, ведь Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки и пневматические разрушения, чтобы все отснять.

Поклонники написали много поздравлений по поводу такой награды Максу Барских в комментариях к его публикациям.

Напомним, церемония награждения Золотой Граммофон 2020 прошла 12 декабря в Москве. Там же прошел концерт с участниками шоу. Кроме Макса Барских, из украинских исполнителей, награду получила Ани Лорак за песню Твоей любимой. Награду должна была получить Светлана Лобода, но она не прибыла, получив статуэтку на дом.