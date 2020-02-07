Лей, не жалей - Макс Барских представил клип-протест за сотни тысяч долларов

Макс Барских / Youtube

Максим Барских представил клип за 180 тысяч долларов, на который потратили более 40 часов съемок, а Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки и пневматические разрушения, чтобы все отснять.

"Клип "Лей, не жалей" вдохновлён Studio 54, который в свое время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность", - говорит музыкант.

Видеоряд - фантасмагория ярких цветов, наложенных видеорядов и даже мультипликации.

Макс Барских Лей, не жалей / пресс-служба

""Лей, не жалей" - это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас - самая яркая звезда", - прокомментировал премьеру Макс Барских

Следуя главной идее клипа, новое видео Барских соткано из кино цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства.

Макс Барских - Лей, не жалей смотреть онлайн клип:

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