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"Разжигается на телевидении": Полякова вступилась за русский язык в Украине

7 февраля 2020, 11:22

Оля Полякова пришла на шоу Право на владу, где порассуждала о языковом вопросе в Украине и пожаловалась на дороги.

Оля Полякова
Оля Полякова / 1+1

Оля Полякова пришла на Право на владу на 1+1, и рассказала о том, как украинцы любят русский язык, а также пожаловалась на дороги в Украине и низкие доходы украинцев, которым не хватает на билеты на ее концерт.

"Это прекрасный был концерт. Вы знаете, 35 тысяч людей, которые в унисон поют свои песни на русском языке. Я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно. Они готовы петь с тобой на любом языке. Они готовы поддерживать тебя, если ты разделяешь с ними их ценности. Если ты говоришь с ними на одном ментальном языке", - говорит Полякова

Обсуждая аудиторию, которая ее слушает, Полякова согласилась, что это зрелый человек, который стоял на Майдане, плел сетки для АТО, и сознательно хотел перемен в Украине.

"Языковой вопрос существует только в политической плоскости. И для того, чтобы отвлечь наших людей от чего-то более важного. То, с чем действительно у нас проблемы. Почему мы не говорим, что на свои концерты мы не можем добраться? Потому что элементарно у нас нет дорог. Вы знаете, что я сейчас я проехала по всей Украине... Если еще пять лет назад их не было, то сейчас их нет совсем. Если 300 километров я должна ехать 14 часов на машине. Понимаете? Потому что такие ямы!", - уверена Полякова.

К тому же она объявила, что ее русские песни слушает и диаспора тоже - в США и Канаде.

"У меня были концерты в США и Канаде. На меня ходят только украинцы. И у меня русскоязычные песни. И они до отказа набивали мне зал и пели все мои песни. И им было все равно, что я пою на русском языке, потому что они меня воспринимают украинской певицей, какой я являюсь", - сказала Оля.

Однако, она пожаловалась, что в Украине не так просто построить карьеру в шоу бизнесе - ранее украинские звезды покупали песни в России - поэтому они были на русском языке. А сейчас все не особо поменялось - "зарабатывает человек 5".

"Хорошую украинскую песню сложно купить. Ведь топовые авторы пишут на русском, чтобы продавать. Потому что в Украине они не могут это продавать. В России есть законы, по которым они каждый месяц получают роялти. А в Украине нет таких законов и такого шоу-бизнеса. В Украине зарабатывают пять артистов, а другие вынуждены ехать в Россию, как на заработки", - жалуется Полякова.

Право на владу Оля Полякова и русский язык в Украине смотреть онлайн выпуск 06-02-2020:

Ранее сообщалось, что Россия отправляет на Евровидение 2020 любителя Путина из Украины родом.

Оля Полякова украинский язык русский язык языковой вопрос Право на владу новости шоу бизнеса
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