Александр Панайотов / Instagram

В России распространяют слухи, что Игорь Крутой уже договорился об участии в Евровидении 2020 от РФ Александра Панайотова, родом из Украины.

Александр все свое творчество связал с Россией, и отметился тем, что лично пел хвалебные гимны Путину после аннексии Крыма и 4 лет войны на Донбассе.

В шорт-лист претендентов попали Полина Гагарина и Zivert, исполнитель Димаш и группа Little Big, но гений российской музыки Крутой подтвердил слухи.

""Первый канал" принял решение по Панайотову... ...Процентов на девяносто, я думаю", - сказал Крутой РИА Новостям.

Однако, окончательно победителя в России принято называть в феврале, как и в Украине.

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Александр Панайотов много лет добивался популярности в России, пока не взлетелі віше всего - в 2016 году принял участие в Голосе с Лепсом. Он заявил, что хочет принять участие в Евровидении в 2017 году от России, чтобы поехать в Украину "с миссией объединения, примирения, с песней, которая бы растопила все сердца" (как будто бы без этого в Украину он ездить не может). Но на конкурс решили отправить Самойлову, и Панацотов остался за бортом.

Но в 2018 году он "отличился" тем, что записал хвалебный гимн Путину Путеводная звезда, вместе с putin team, которые готовили "подарок".

Панайотов спел и снялся в клипе, где были Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Дима Билан, группа "А-Студио", Полина Гагарина, Нюша, Тимати и Smash.

Путеводная звезда Александр Панайотов смотреть онлайн клип:

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