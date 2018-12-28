Полина Гагарина / https://www.instagram.com/gagara1987/

Дата рождения: 27 марта 1987 года, Москва, СССР.

Детство и образование

Полина Гагарина родилась в Москве, но детство провела в Греции. Мать Полины - профессиональная танцовщица, и она подписала контракт с греческим продюсером на работу артисткой балета "Алсос" в столице Греции, Афинах.

С мамой будущая артистка прожила три года, там же в сентябре 1993 года пошла в первый класс. Когда Гагарина вернулась на летние каникулы к бабушке в Саратов, та уговорила ее мать оставить девочку в России. Мама Полины поддалась на уговоры, и девочка там поступила в музыкальную школу.

Полина Гагарина с мамой / https://www.instagram.com/gagara1987/

Вскоре вернулась в Россию и мама Полины - она переехала в Москву и забрала дочь с собой. Окончив музыкальную школу, в 14 лет Полина поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства.

В возрасте 19 лет она поступила в школу-студию МХАТ, которую успешно закончила в 23.

Полина Гагарина на 1 курсе Школы-студии МХАТ / https://www.instagram.com/gagara1987/

Творческая деятельность

Фабрика звезд

В возрасте 16 лет в 2003 году Полина решилась участвовать в кастинге на телевизионный проект "Фабрика звезд", и прошла в шоу. Гагарина исполняла песни Максима Фадеева, и одержала победу на конкурсе. Полину считали самой сильной певицей из всех победителей шоу.

По правилам проекта, победитель "Фабрики" подписывает контракт с Фадеевым, но Полина отказалась это делать, решив закончить учебу, и заняться сольной карьерой.

Сольная карьера

В 19-летнем возрасте Полина подписала контракт с лейблом АРС Records, заняла 3-е место на конкурсе "Новая Волна" и купила свою первую машину.

Кроме того, Гагарина написала заглавную песню "Колыбельная", и записала первый альбом "Попроси у облаков" в продюсерском центре Игоря Крутого.

17 сентября 2006 года в клубе Le Club состоялся первый сольный концерт Гагариной в Москве.

Затем Полина записала супер-хит "Не прощу" авторства Константина Меладзе.

В 2008 году Полина записала песню "Кому, зачем?" в дуэте с Ириной Дубцовой. Этот трек вошел во второй альбом Гагариной "О себе", и принес артисткам победу в номинации "Лучший дуэт" на премии "Муз-ТВ-2010".

В августе 2011 года Полина получила "Золотой граммофон" за песню "Я тебя не прощу никогда" от "Русского Радио Украина". В конце года вышел сингл "Осколки" и клип на него.

В январе 2012 года вышел новый сингл "Спектакль окончен", в конце января вышел клип. Эта песня принесла артистке статуэтку "Золотой граммофон".

Затем Гагарина заключила контракт с Константином Меладзе, и стала артистом его продюсерского центра. Он написал для Полины песню "Нет", за который артистка получила свой второй "Золотой граммофон".

Также Гагарина записала кавер на легендарную песню "Кукушка" Виктора Цоя, ставшую саундтреком к фильму "Битва за Севастополь".

Евровидение

В 2015 году Гагарина представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Вене, Австрия. Артистка представила композицию A Million Voices.

Первый полуфинал конкурса прошел 19 мая 2015 года, в котором Полина заняла 1 место, набрав 182 балла.

23 мая 2015 года в финале Евровидения Гагарина заняла 2 место, набрав 303 балла.

После Евровидения

С июня 2015 года Полина прекратила сотрудничество с Константином Меладзе.

В сентябре 2015 года Гагарина стала одним из наставников в телепроекте "Голос" на Первом канале.

В октябре 2015 года вышел новый сингл "Я не буду" и клип на него. В сентябре 2016 года вновь стала наставником в шоу "Голос".

В 2017 году Гагарина выпустила два трека - "Обезоружена" и "Драмы больше нет".

В 2018 году зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина, в ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в его поддержку.

В 2018 году артистка выпустила новый хит "Выше головы", клип для которого снял Алан Бадоев.

Также певица открыла собственный бренд одежды Polina Gagarina Shop, в котором представлены футболки в трех цветах – белом, черном, сером с надписями "Обезоружена" и "Драмы больше нет", а также надпись "Polina Gagarina".

Личная жизнь

Первым мужем Гагариной стал актер Петр Кислов. Замуж 20-летняя артистка выходила уже будучи на 7 месяце беременности. 14 октября 2007 года пара стала родителями, у них родился сын Андрей.

Полина Гагарина и Петр Кислов / stuki-druki.com

Однако, общий ребенок не смог удержать пару вместе - они развелись.

Во время беременности Гагарина поправилась на 30 килограмм, ведь ела "за двоих". После родов артистка за пол года похудела на 40 килограмм, ей пришлось строго придерживаться правильного питания, и заниматься спортом.

Полина Гагарина похудела на 40 килограмм / woman.ru

В сентябре 2014 года Гагарина вышла замуж во второй раз - ее мужем стал фотограф Дмитрий Исхаков. В браке у пары 26 апреля 2017 года родилась дочь Мия.

Полина Гагарина с мужем / https://www.instagram.com/gagara1987/