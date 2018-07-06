"Смахивает на анорексичку": российская певица Полина Гагарина встревожила фанатов излишней худобой

Известная российская певица Полина Гагарина взволновала поклонников последним снимком в купальнике.

На фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена на отдыхе в купальнике.

"Мама сфотографировала и купальник тоже мама подарила", - подписала фото артистка.

Подписчики отметили, что артистке стоило бы поправиться, ведь она выглядит очень худой.

"Скелетон", "Поправиться не помешало бы, а то уже смахивает на анорексичку...", "Очень худая, некрасиво", "Полюша, Вам надо чуть поправиться", "Надо поправиться, когда кости торчат это некрасиво", - раскритиковали подписчики.

Ранее замужнюю Полину Гагарину "застукали" в постели с украинским режиссером.