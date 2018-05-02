Замужнюю российскую певицу Гагарину "застукали" в постели с украинским режиссером

Российская певица Полина Гагарина выложила у себя в Instagram провокационное фото.

На снимке она изображена в одном нижнем белье. Гагарина лежит на кровати, а рядом с ней разлегся не законный супруг Дмитрий Исхаков, а украинский режиссер Алан Бадоев.

"В постели с @alanbadoev (страница в Instagram режиссера Алана Бадоева. – ред.)", – подписала она кадр.

Судя по всему, снимок был сделан во время съемок нового клипа. Об этом свидетельствуют хэштеги поста: #ВЫШЕГОЛОВЫ #клип#полинагагарина #гагаринапоехали.

При этом Полина Гагарина отключила возможность комментировать данное фото.

Однако точно такой же снимок выложил на своей странице и сам Бадоев. И уж комментаторы оторвались по-полной.

"За хороший клип можно и в постель!", "А что на это скажет товарищ Исхаков?", "Пошла жара", – среди прочего пишут люди.

Большинство оценили юмор и положительный настрой съемочной группы. Однако нашлись и те, кто счел фото неуместным: "Неприятный пост. Отношение меняется к Полине. Мама Полины могла бы прокомментировать не рабочую сторону дочери".

Ранее Гагарина станцевала под песню популярного украинского исполнителя Монатика "То, от чего без ума". Поклонники раскритиковали и танец певицы, и выбор песни.

Напомним, Алан Бадоев показал, с кем спит. Каждое утро режиссер открывает глаза и радуется тому, что он рядом.