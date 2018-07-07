"Так быстро выросла". Гагарина показала подросшую дочь: фото

Популярная российская певица Полина Гагарина устроила себе потрясающий отдых в Греции в компании своей семь: мужа Дмитрия Исхакова и двоих деток.

"Это был такой душевный и веселый отдых! Счастье — быть вместе, счастье — видеть, как смеется мама, счастье — делать куличики и песочные замки с дочерью первый раз, счастье — видеть такого большого и заботливого сына, счастье — когда у мужа самое крутое чувство юмора, счастье — говорить на греческом, счастье — есть невероятно вкусные блюда из детства, счастье — чистейшее море, голубое небо и палящее солнце!", - подписала Гагарина снимок в Instagram.

Поклонники в комментариях сошлись во мнении, что малышка Миа, лицо которой певица скрывает, очень быстро выросла.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014-ом, а спустя три года у супругов родилась дочь Мия. Девочка стала вторым ребенком в семье артистки. От первого брака у нее растет сын Андрей.

Как ранее сообщалось, Гагарина взволновала поклонников последним снимком в купальнике, который был сделан на греческом побережье.