Любовница Энди Картрайта призналась, что он сделал ей предложение

Энди Картрайт / versusb.ru

Любовница Энди Картрайта лично опровергла заявление Ирины Скурту о том, что у музыканта не было любовницы.

Надежда рассказала, что роман был длительным, и Александр сделал ей предложение, а Марина пыталась его удержать, и издевалась над ним и ребенком, пишет 112 канал, со ссылкой на допрос девушки, который попал в редакцию.

"Сразу же на допросе НадеждаР. назвала рэпера "своим молодым человеком". По словам девушки, они познакомились еще 6 лет назад. А незадолго до гибели, весной этого года, Энди Картрайт сделал предложение своей возлюбленной", - говорится в сообщении.

Она рассказала, что последний год Энди максимально провел время с ней, даже на концертах, а потом сделал предложение.

Наде он жаловался на совместную жизнь с супругой: "У мЧитайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежинаеня такая пи*да в жизни, ты бы знала".

Он все никак не мог уйти - жена не давала развода. Своей "девушке" он рассказывал, что у Марии сразу же начинались нервные срывы. Она могла взять ребенка на руки "трясти им" и кричала "скажи это ему!".

Кохал якобы даже убедила Александра, что у него СПИД.

Напомним, следствие, именно на основе этих показаний полагает, что мотивом убийства могла послужить ревность.