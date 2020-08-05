Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей

Сергей Захаров

Гражданская и официальная жены погибшего Сергея Захарова сошлись в суде, и досказывают, кто был ближе погибшему и соотвественно, может претендовать на миллионы Ефремова.

На очередном заседании суда, Ирина Старехова не получила статус потерпевшей, пишет издание Mash.

Российские законі на стороне паспортной жены - сотрудницы МВД Рязанской области Маргариты Захаровой, которая даже не пришла на суд.

Тем временем, любовница Захарова Ирина Старехова в суде бьется до конца - представила суду кучу документов, подтверждающих ее близкую связь с погибшим, и что он ее содержал, и теперь она потеряла "кормильца".

По словам Ирины Стерховой, она пенсионерка и находилась на его иждивении. Тем временем, адвокат актера Эльман Пашаев просит отклонить ходатайство, потому что в законодательстве нет понятия гражданской жены, а только сожительница и любовница.

Гособвинение тоже против. Стерхова даже готова пройти детектор, но непонятно зачем. По мнению женщины, другие потерпевшие дали ложные показания про нее. Не требует называть женой, но считает себя близким лицом.

Ранее Михаил Ефремов потребовал от суда наказать адвоката защиты за оскорбления.