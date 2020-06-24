M1 Music Awards 2020 перенесли на 2021 год

M1 Music Awards 2021 - дата проведения / M1

Знаменитая церемония награждения M1 Music Awards в 2020 году переносится на 2021, из-за коронавируса в Украине. Организаторы обещают отметить наградами номинатов в 2020 году, но еще точно не определились.

Но точно известно, что артисты получат заветные награды в День святого Николая, 19 декабря 2020 года. Пятерки номинантов будет обнародован, как всегда, за несколько недель до награждения. Об этом говорится в официальном заявлении M1.

"В связи с пандемией Covid-19 организаторы главной музыкальной премии страны M1 Music Awards - телеканал М1 и компания Таврийские Игры - не могут подвергать опасности зрителей, команду и артистов, проводя шоу с традиционным масштабным размахом. Наблюдая за развитием событий в стране и мире, было решено, что перенос церемонии награждения во Дворце Спорта на 2021 - единственный правильный выход", - говорится в сообщении.

Так, по решению организаторов, следующая церемония награждения музыкальной премии и грандиозное шоу M1 Music Awards состоится 11 декабря 2021 в киевском Дворце Спорта.Читайте такжеM1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления

"Чтобы подготовить высококачественное технологическое шоу, к которому привыкли зрители за 5 лет, необходимо более полугода работы 2-х тысяч человек. Понятно, что сейчас и в ближайшее время это невозможно. А уровень шоу мы собираемся только повышать, потому сохраняем привычный формат церемонии и переносим ее на 11 декабря 2021. Что касается празднования артистов, то они обязательно получат свои статуэтки победителей М1 Music Awards согласно итогам музыкального года, которые подведет канал М1. Ведь наша главная задача - поддерживать и мотивировать творчество украинских артистов", - сказал Николай Баграев, основатель компании Таврийские Игры, председатель наблюдательного совета ТАВР-Медиа, соучредитель телеканалов М1 и М2.

Кроме того, билеты, уже приобретенные на 2020 год, действительны на M1 Music Awards 2021. Все, кто не в состоянии присутствовать в следующем году, смогут вернуть деньги.

Оргкомитет вскоре опубликует список номинантов на M1 Music Awards 2021. К тому же, билеты на M1 Music Awards 2020 станут также пропуском для дополнительных бонусов в 2021 году.

Напомним, Atlas Weekend 2020 также перенесли на 2021 год - назвали дату проведения фестиваля.