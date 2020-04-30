Atlas Weekend отменили - новая дата проведения фестиваля

Atlas Weekend 2021 - дата проведения и билеты / УНИАН

Atlas Weekend 2020 не пройдет в Украине из-за коронавирусной инфекции, которая разогнала украинцев по домам и стала причиной закрытия границ всех стран в мире.

Организаторы Atlas Weekend объявили об официальной отмене фестиваля, и назначили новые даты проведения в Instagram.

По заявлениям организаторов, они стараются сохранить тех артистов, которые должны были приехать на фестиваль в 2020 году.

"Через неподвластные нам обстоятельства, Atlas Weekend перенесено на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом.

Новые даты Atlas Weekend: 6-11 июля 2021. Билеты, приобретенные на нынешний фестиваль, действительны на AW 2021. Сейчас мы в переговорах с артистами, чтобы лайнап было полностью сохранено. Также вас ждут новости многих артистов, которые присоединятся к фестивалю следующего года", - говорится в заявлении.

Atlas Weekend 2021 - что будет с билетами

Организаторы призвали владельцев билетов не сдавать их - они смогут воспользоваться билетами в 2021 году. Для тех, кто не сможет пойти будет инструкция по возвращению билетов.

"Это самое трудное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать. Мы до последнего не теряли надежды и работали над созданием AW 2020, рассматривали различные варианты выхода из кризиса и верили, что у нас будет возможность встретиться с вами этим летом. Однако, наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, мы пришли к выводу, что перенос - единственное верное решение в этой ситуации.

Atlas Weekend 2020 - как вернуть билеты / Atlas Weekend

Друзья, мы призываем вас в очередной раз выразить свою любовь к фестивалю. Воспользуйтесь вашими билетами на Atlas Weekend 2020 в следующем году - так вы поддержите фестиваль и поможете сделать его еще более ярким и круче в 2021 Все, кто не в состоянии быть с нами в следующем году, смогут вернуть деньги. Вскоре мы опубликуем подробные инструкции, как это сделать. Со всеми запросами и предложениями вы всегда можете обратиться в нашу почту info@atlasweekend.com", - побещают организаторы.

Кроме того, вскоре к Atlas Weekend добавится загадочный спецпроект, о котором пока что не стали подробно распространяться организаторы.

Напомним, ранее из-за коронавируса отменили Евровидение и Олимпийские игры.