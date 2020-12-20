Mamarika похвалилась нестандартным навыком своего мужа

Mamarika / Новый канал

С появлением стиральных машин большинство людей обленились каждый вечер стирать свои носки.

Украинская певица MamaRika рассказала на шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, как часто стирает носки ее муж.

"На днях Сергей говорит: "Зая, постирай мне носки, потому что никаких нет чистых, - рассказывает певица. - И в тот момент он признался, что сегодня ему пришлось постирать самому".

Такая откровенность была вызвана тем, что актрисы Даша Тригубова, Яна Глущенко и певица Mamaika отгадывали ответ на бонусный вопрос - сколько процентов мужчин стирают себе носки, когда не осталось чистых.

Конечно, после истории, рассказанной певицей, девушки подумали, что таких мужчин в Украине до 80%. Но ответом было 46%. Для девушек это был неожиданный результат.

Mamarika / Новый канал

Зато команда мужчин порадовалась их проигрышу.

Ранее Mamarika рассказала, что после свадьбы учила Сергей Середу домашним делам.

Все новые выпуски шоу "Кто сверху?" выходят по четвергам в 19:00 на Новом канале.