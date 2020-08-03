Букингемский дворец удалил биографию Меган Маркл

Меган Маркл / Форс-Мажоры скриншот

На сайте королевской семьи Великобритании произошли изменения в биографии Меган Маркл. Его сократили до минимума, а информацию о ее социальной работе и жизни до свадьбы переместили и удалили.

В биографии Меган Маркл развернутую историю заменили короткой заметкой, пишет издание The Sun.

Из статьи пропала информация о социальной работе Меган Маркл в США а также о ее поддержке феминисток и вклада в их дело. Кроме того, пропали все упоминания о ее карьере как актрисы, и нет упоминаний о сериале Форс-Мажоры. Вместо этого упоминается о ее поездках с принцем Гарри, их сыне Арчи, и отказом быть "старшими членами королевской семьи".

Однако, все же указано, что Меган продолжает социально значимую благотворительную работу.

Однако информация о ее социальной работе и феминизме были перенесены в другие разделы сайта, например, о благотворительности королевской семьи.

Западные СМИ обратились за комментарием этой ситуации, и ответ дал пресс-секретарь Букингемского дворца для MailOnline: "Сайт регулярно обновляется, чтобы отражать работу членов королевской семьи".

Напомним, что недавно на принца Гарри и Меган Марк набросили эко-активисты, которые поймали пару на злостном нарушении своих же слоганов и пропаганды о защите окружающей среды.