Меган Маркл / кадр из сериала Форс-Мажоры

Принц Гарри и Меган Маркл попали под град критики за использование авто Cadillac Escalade, который выбрасывает в 26 раз больше угарного газа, чес среднее авто.

За это их в пух и прах разнесли британцы, пишет The Sun.

Столь заметный резонанс вызвали фото пары их особняка в Лос-Анджелесе и авто, на котором они рассекают по городу.

"Самозваный эко-воин, которому нравится читать лекции всем остальным об изменении климата, является одним из лидеров на планете по выбросам углерода", - сказал экс-член британского парламента Норман Бейкер.

Он обратил внимание на авто пары, и потом провел свое расследование, отметив, что дом Меган и Гарри также чрезмерно загрязняет окружающую среду.

"Единственное, из-за чего принца Гарри можно причислить к "зеленым", это его резиновые сапоги. Изменение климата - это гуманитарная проблема, и мы слишком медленно просыпаемся и реагируем на разрушительное воздействие нашей жизни на мир", - высказался о внуке королевы Норман Бейкер.

А принц Гарри и Меган Маркл публично поддерживают инициативу "зеленых" по очищению воздуха и воды - сколько они совершили поездок в Африку из-за этого. Но, опять таки - на загрязняющем воздух самолете.

"Он должен сократить углерод и, если нет, по крайней мере, перестать грузить", - добавил он (Cut the Crap - дословно "прекратить дерьмо" - идиологема).

Ранее Меган Маркл выступила на женском форуме и высказалась о правах женщин, в чем англоязычные СМИ усмотрели объявление причин раздора с королевской семьей.

До этого в сети появилось интервью оператора, который работал с Меган Маркл на Форс-Мажорах. Оказывается, по его словам, Меган Маркл вне камер не такая, какой хочет казаться публично.