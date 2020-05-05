Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом

Артем Пивоваров и Мишель Андраде записали хит / Новый Канал

Звезды украинского шоубиза Артем Пивоваров и Мишель Андраде сыграли друг против друга в шоу СуперИнтуиция на Новом канале. И так разошлись, что решили записать совместную песню. Они приняли решение сделать микс из песен Дом и Proud. Видео на него артисты сняли в домашних условиях по видеосвязи.

"Работа шла легко и быстро. Артем позвонил мне с предложением, и, кажется, я сразу согласилась (смеется). Мне было очень приятно, что он пригласил спеть вместе именно меня. А еще очень понравился замысел песни – Артем предложил также добавить часть моей песни PROUD, которая в этом миксе заиграла новыми красками. Подход Артема к работе и его творческая легкость мне близки", – рассказала Мишель Новому каналу.

На вопрос, почему именно Michelle Andrade Пивоваров выбрал для совместной работы, певец признался, что зрители просили его сделать коллаборацию.Читайте такжеStay At Home - Леся Никитюк и PZF записали песню

"Мне не пришлось думать долго. Один из первых эфиров, которые мы провели во время карантина, был с Мишель. И очень многие зрители писали о том, что они хотели бы услышать нашу совместную работу. Мы обратили на это внимание и решили сделать такую композицию в домашних условиях", - сказал он.

Микс песен Дом и Proud так понравился фанам Мишель и Артема, что они забросали своих любимцев просьбами о дуэтном треке. И артисты таки решили взорвать всех первой совместной песней!

"Когда мы познакомились с Мишель, я обратил внимание на ее гиперактивность, открытость и энергетику, которую она излучает. Мне импонируют такие качества. Прежде всего я ценю в людях искренность. В Мишель она ощущается не только при встрече, а даже через экран, когда та выступает, а ты ее слушаешь. Она настоящая. В ближайшем будущем мы порадуем вас одним сюрпризом. Ждите – скоро все узнаете!", – заинтриговал Артем Пивоваров.

Когда можно будет услышать зажигательный дуэт, звезды не признаются. А вот увидеть поединок горячей украино-боливийской красавицы Michelle Andrade и безудержного стихийного Артема Пивоварову можно в том самом выпуске шоу СуперИнтуиция на Новом 6 мая.

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