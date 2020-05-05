УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом

5 мая 2020, 16:15

Michelle Andrade и Артем Пивоваров после совместного участия на шоу на Новом канале неожиданно решили снять совместный микс на песни Дом и Proud, а потом записать песню.

Артем Пивоваров и Мишель Андраде записали хит
Артем Пивоваров и Мишель Андраде записали хит / Новый Канал

Звезды украинского шоубиза Артем Пивоваров и Мишель Андраде сыграли друг против друга в шоу СуперИнтуиция на Новом канале. И так разошлись, что решили записать совместную песню. Они приняли решение сделать микс из песен Дом и Proud. Видео на него артисты сняли в домашних условиях по видеосвязи.

"Работа шла легко и быстро. Артем позвонил мне с предложением, и, кажется, я сразу согласилась (смеется). Мне было очень приятно, что он пригласил спеть вместе именно меня. А еще очень понравился замысел песни – Артем предложил также добавить часть моей песни PROUD, которая в этом миксе заиграла новыми красками. Подход Артема к работе и его творческая легкость мне близки", – рассказала Мишель Новому каналу.

На вопрос, почему именно Michelle Andrade Пивоваров выбрал для совместной работы, певец признался, что зрители просили его сделать коллаборацию.Читайте такжеStay At Home - Леся Никитюк и PZF записали песню

"Мне не пришлось думать долго. Один из первых эфиров, которые мы провели во время карантина, был с Мишель. И очень многие зрители писали о том, что они хотели бы услышать нашу совместную работу. Мы обратили на это внимание и решили сделать такую композицию в домашних условиях", - сказал он.

Микс песен Дом и Proud так понравился фанам Мишель и Артема, что они забросали своих любимцев просьбами о дуэтном треке. И артисты таки решили взорвать всех первой совместной песней!

"Когда мы познакомились с Мишель, я обратил внимание на ее гиперактивность, открытость и энергетику, которую она излучает. Мне импонируют такие качества. Прежде всего я ценю в людях искренность. В Мишель она ощущается не только при встрече, а даже через экран, когда та выступает, а ты ее слушаешь. Она настоящая. В ближайшем будущем мы порадуем вас одним сюрпризом. Ждите – скоро все узнаете!", – заинтриговал Артем Пивоваров.

Когда можно будет услышать зажигательный дуэт, звезды не признаются. А вот увидеть поединок горячей украино-боливийской красавицы Michelle Andrade и безудержного стихийного Артема Пивоварову можно в том самом выпуске шоу СуперИнтуиция на Новом 6 мая.

Напомним, Регина Тодоренко на карантине записала фильм о домашнем насилии после того, как оказалась в центре скандала из-за неосторожного высказывания об семейных отношениях и насилии в отношении женщин.

Мишель Андраде Пивоваров новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:28
Трубы горели: в Кривом Рогу подростки разгромили магазин из-за алкоголя
16:18
Массовый выезд заробитчан в Европу: Шмыгаль назвал сроки
16:15
Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом
15:59
В Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине
15:50
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдавала
15:32
Украина резко возобновила поставки бензина из России
15:20
Отрава для Ковида: Индия передала Украине лекарство от коронавируса Видео
15:10
Выйдем на протесты: ультрас Динамо решили "вписаться" за активиста Стерненко
14:57
Драка за храм: на Буковине схлестнулись сторонники ПЦУ и УПЦ МП, есть раненые
14:41
Карантин в Киеве: Кличко рассказал, что будет с массовыми акциями 8 и 9 мая
14:36
Г*вно вопрос: в РФ медик предложил пересаживать кал ради борьбы с коронавирусом Видео
14:30
Футболисту Карпат пообещали взбучку за Ленина, бабушку и СССР
14:26
Коронавирус напал в декабре: в ВОЗ сделали неожиданное заявление о Ковиде Видео
14:19
Коронавирус уничтожил Дом-2 по-английски - Остров Любви
14:00
СМИ узнали, как Укрзализныця начнет запускать ж/д перевозки после карантина
13:56
Как и когда в Украине откроют метро: Шмыгаль раскрыл детали
13:32
Дверь чуть-чуть приоткрыли: карантин в Киеве уже начали отменять - подробности Видео
13:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
13:12
Страна Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
13:11
"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение
12:41
"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
12:30
В Шереметьево погибли 40 человек: названа причина аварии самолета Sukhoi Superjet 100 Видео
12:18
Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020
12:11
Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут насмешки судьбы, а кого - любовный обман
11:55
Мощные ливни с грозой: синоптик рассказала, когда Киеву ждать прояснения
11:46
Украина подошла к пику коронавируса: Шмыгаль рассказал, когда он "сдуется" Видео
11:27
Новые мутанты 2020 - как смотреть онлайн Видео
11:11
Москва "откусила" половину коронавирусного пирога в России: свежая статистика Видео
10:54
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
10:50
Бизнес поддерживает медработников - передано 1 млн грн на средства индивидуальной защиты
10:49
У сотрудника Новой почты нашли COVID: стало известно, опасны ли посылки
10:30
Атакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавируса Видео
10:29
Украина в изоляции: Шмыгаль шокировал новыми сроками продления карантина
10:13
Илон Макс стал отцом 6 раз - фото и пол ребенка
10:01
Путин оставил россиянам два стула мнение
10:00
Когда в Украине откроют метро: у Зеленского назвали сроки
09:54
You Are The Champions - Queen и Адам Ламберт показали Киев в клипе Видео
09:26
Коронавирус в Украине: в МОЗ сообщили о еще сотнях новых зараженных
09:24
Жуткие шквалы и град: Украину поглотил грозовой фронт – синоптик
08:55
Украинцам грозит невыплата зарплат: эксперты рассказали, кто в зоне риска
08:51
Ученые подтвердили еще один способ передачи коронавируса
08:35
После карантинных скандалов власти уже не вернуть доверие людей мнение Видео
08:27
Скандальная эвакуация: сотни украинцев не смогли вернуться домой из ОАЭ
08:11
Гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака: кого ждет шикарный подарок, а кого - новая любовь
07:59
Украинцев могут оставить на карантине до сентября
07:34
Ученые заявили о прорыве в лечении "короны" - известны детали
07:08
Дочь Веры Брежневой сверкнула грудью и завела сеть пикантным фото
06:55
Второй Курт Волкер: чего ждать от нового посла США в Украине мнение
06:09
Как отдыхаем на майские 2020: будет ли выходной 11 мая
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять