У Ефремова заговорили о смертельном недуге

Михаил Ефремов / Скриншот видео с youtube.com

Михаил Ефремов начал страдать сердечной недостаточностью на фоне ДТП, ареста и судебных разбирательств.

У Михаила Ефремова начались проблемы с сердцем, рассказал адвокат актера Эльман Пашаев Звезде.

"Он намного больше переживает за ( погибшего Сергея — Главред) Захарова, чем его родня", — сказал юрист.

По словам защитника, Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста, поэтому не стал посещать могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Однако, накануне, у него случился сердечный приступ, который Ефремов стоически перенес, отказавшись вызывать "скорую".

Пашаев сказал, что к сердцу прибавились и другие недуги.

"Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему", — сказал Пашаев в комментарии КП.ру.

Адвокат подчеркнул, что его подопечный до сих пор не знает о появлении нового потерпевшего среди Захаров. Им стал второй сын погибшего водителя Сергея Захарова.

"Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги. Он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим", — сказал адвокат.

Напомним, 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Ефремов на Джипе Гранд Чероки протаранил фургон Ладу Сергея Захарова. В итоге, Захаров умер в больнице от тяжелых травм, а Михаила Ефремова с 9 июня на 3 месяца посадили под домашний арест.

Ефремов проходит по делу ДТП, а также по делу о распространении наркотиков - так как на момент ДТП в его анализах обнаружили не только алкоголь, но и несколько видов наркотиков.

На днях среди потерпевших, которые претендуют на компенсацию, добавилось народу, и адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нелестно отозвался о родственниках погибшего Сергея Захарова.