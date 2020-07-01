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У Ефремова резко высказались о потерпевших от смертельного ДТП

Адвокат Михаила Ефремова высказался по поводу того, с какой скоростью увеличивается количество потерпевших от аварии с Михаилом Ефремовым.

1 июля 2020, 10:45
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот видео с youtube.com

Адвокат Эльман Пашаев признался, что удивлен тем, что в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "объявилось так много потерпевших".

Элман Пашаев в комментарии Вечерней Москве признался, что это впервые в его практике.

В конце июня стало известно, что четвертым потерпевшим от ДТП с Ефремовым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, а еще до этого, старшего брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу.

Пашаев утверждает, что за двадцать лет работы он впервые видит, чтобы "между родственниками шла такая борьба", вероятно они не в курсе, что компенсацию получит не каждый в отдельности.

"Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими", - сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что потерпевшими могут быть лишь юридически близкие родственники.Читайте также"Я клоун": Михаил Ефремов сделал политическое заявление об Украине

"Сожительница, с которой он (Захаров, - Главред) фактически проживал, не имеет никакого отношения (к делу - Главред)", — рассказал юрист.

Пашаев добавил, что компенсация должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности.

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения протаранил авто Сергея Захарова 8 июня, и тот умер в больнице от травм.

9 июня Ефремова поместили под домашний арест на 3 месяца до 9 августа, началось расследование и суд. Ефремов проходит еще свидетелем по делу о распространении наркотиков.

Старший сын Сергея Захарова не признает сожительницу отца, и назвал ее мошенницей.

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