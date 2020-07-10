Ефремова оштрафовали на сотни тысяч рублей

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску инспекции Федеральной налоговой службы, сообщило агентство городских новостей Москва.

Эти средства сняли из-за неуплаты административного штрафа в срок, - пишет пресс-служба.

До этого в Московском столичном управлении ГИБДД рассказали, что за прошлый и текущий года Ефремов получил около 50 штрафов, из которых пять на начало июня не были уплачены.

По информации СМИ у Михаила Ефремова накопилось долгов на 150к.

Кроме того, в ближайшие пару недель в суде будет рассматриваться еще одно дело против него - по административных штрафах, которые накопились почти за год.

Напомним, Михаил Ефремов не принес извинений родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Как известно, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП с Сергеем Захаровым в Москве 8 июня. Сергей Захаров умер в больнице от травм, а Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 9 августа пока будет идти следствие и суд.