Михаил Ефремов не принес извинения родственникам Сергея Захарова

Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов до сих пор не принес извинения семье потерпевших родственников Сергея Захарова.

Михаил Ефремов ограничился публичными высказываниями вместо извинений, сообщил Александр Добровинский в интервью изданию Москва 24

"Господин Ефремов публично каялся, однако он не написал ни одного письма, ни одного слова семье. Это была публичная игра, выступление с актерским мастерством в эфире – и все. А к людям, которые потеряли близкого человека, к детям, к жене, к брату, к маме – ничего, ноль. Никаких попыток связаться лично не было", – заявил Добровинский.

Напомним, до этого стало известно, почему Михаил Ефремов не признал свою вину за ДТП.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что он готовится полностью оправдать актера