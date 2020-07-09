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Михаил Ефремов не принес извинения родственникам Сергея Захарова

Российский актер Михаил Ефремов уже более месяца не извиняется перед родственниками Сергея Захарова, который погиб в ДТП.

9 июля 2020, 14:16
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов до сих пор не принес извинения семье потерпевших родственников Сергея Захарова.

Михаил Ефремов ограничился публичными высказываниями вместо извинений, сообщил Александр Добровинский в интервью изданию Москва 24

"Господин Ефремов публично каялся, однако он не написал ни одного письма, ни одного слова семье. Это была публичная игра, выступление с актерским мастерством в эфире – и все. А к людям, которые потеряли близкого человека, к детям, к жене, к брату, к маме – ничего, ноль. Никаких попыток связаться лично не было", – заявил Добровинский.

Напомним, до этого стало известно, почему Михаил Ефремов не признал свою вину за ДТП.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявил, что он готовится полностью оправдать актера

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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