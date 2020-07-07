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Стало известно, почему Ефремов отказался признать свою вину

Российский актер Михаил Ефремов поверил заверениям своего нового адвоката Эльмана Пашаева.

7 июля 2020, 13:55
Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Юрист Эльман Пашаев, которого 3 раза лишали лицензии, признался, как убедил Михаила Ефремова отказаться от признания вины в ДТП с Сергеем Захаровым.

Эльман Пашаев убедил Ефремова, что собрал достаточно доказательств его невиновности, сказал он в интервью телеканалу Россия-24.

"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал подождать - вину всегда признать успеем", - сказал он.

Адвокат уверен, что теперь дело суда - дать оценку собранным доказательствам. Тем не менее, он готов признать вину Ефремова, если суд не примет его доказательства.

"Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения", - добавил Пашаев.

Напомним, что вечером 6 июля Михаилу Ефремову вручили окончательное обвинение. Свою вину он признавать не стал.

Ранее адвокат пострадавших Александр Добровинский поинтересовался, кто врезался в авто Сергея Захарова - марсиане, или нечистая сила, если Михаил Ефремов этого не делал.

Как известно, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в ато Сергея Захарова, который от полученных травм умер в больнице. Михаила Ефремова 9 июня арестовали на 2 месяца и оставили под домашним арестом.

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