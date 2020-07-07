Адвокат Ефремова 3 раза лишался лицензии и готов остаться без нее 4 раз

Михаил Ефремов / КиноПоиск

Адвокат актера Михаила Ефремова мог лишался лицензии за ненадлежащую юридическую помощь.

Защитник Михаила Ефремова Єльман Пашаев признался, что лишался статуса адвоката три раза за 20 лет, и может снова остаться без лицензии в четвертый. Об этом написала Ольга Скабеева в Telegram.

"Все тот же защитник Ефремова Эльман Пашаев, который, как оказалось, был лишен адвокатского статуса 3 (!!) раза, рассказал, что актёру воспользоваться его услугами порекомендовали серьезные люди", - пишет она.

Скабеева напомнила слова Пашаева о том, что он не может "раскрывать карты" перед судом, и о том, что он сам рассказал о лишении адвокатской лицензии.

"Назначен пенальти, а я бью и вы мне говорите: "Куда будешь забивать мяч?" Как мне можно заранее, пока не началось следствие, раскрывать свою позицию, факты, как будем работать?! Тут же следствие подчистит все. Я же не пионер. То, что я был лишен трижды статуса адвоката — правда. Может быть, и четвертый раз могу. Статуса лишают, как правило из-за ненадлежащей юр. помощи. Я 20 лет, в отличие от многих, как хирург, ежедневно участвую в следственных мероприятиях. Ефремов меня нашел не по звонку и не с неба. Видно, что серьезные (!!!) люди попросили, чтобы я защищал его с первого дня", - цитирует она.

Напомним, что 6 июля Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в последней редакции - его обвиняют по 264 ст. ч4 УК, что предусматривает от 5 до 12 лет заключения. Свою вину он не признал.

До этого Эльман Пашев объявил, что Ефремов не признает свою вину в смертельном ДТП, и отказывается от слов 9 июня.

Как известно, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вечером 8 июня врезался в авто Сергея Захарова, из-за чего тот получил множественные травмы, от которых умер в больнице. Михаила Ефремова 9 июня поместили под домашний арест на 2 месяца.