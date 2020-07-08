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"Идем на оправдательный приговор": адвокат Ефремова сделал заявление

Российский адвокат Михаила Ефремова похвалился своими невероятными способностями спасать знаменитостей.

8 июля 2020, 16:14
Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

У адвоката Михаила Ефремова есть серьезные основания считать, что он сможет оправдать актера.

Юрист Эльман Пашаев, которого 3 раза лишали лицензии, признался, что добивается полного оправдания для убийцы 2 человек по другому делу, рассказал kp.ru адвокат.

"Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа. Я ведь как врач, для которого цель - спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор", - говорит он.

Он объявил, что у него "по 3 прецедента в год", и, что он самый, или второй самый оплачиваемый адвокат в России.

"Послушайте, я 20 лет работаю. Не только в России, но и в Европе, США, Японии. Каких только дел я не вел - чиновники, звезды шоу-бизнеса, очень известные и богатые люди. Может, я и не первый адвокат в стране, но в крайнем случае, второй. И самый высокооплачиваемый. У меня в год, минимум, 3-4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей - и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор", - сказал он.

Однако, пока что Михаил Ефремов все равно не видит для себя никаких шансов.

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня врезался в авто Сергей Захарова, и спровоцировал ДТП, от травм в котором Серей Захаров умер в больнице.

9 июня Михаила Ефремова поместили под домашний арест на 2 месяца.

Ранее стало известно, почему Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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