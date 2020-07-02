Любовницу Ефремова не пускают к нему домой

Михаил Ефремов / Скриншот

У Михаила Ефремова был роман с Дарьей Белоусовой - его коллегой по театру Современник, и когда она попыталась его проведать, не не была пропущена к находящемуся под домашним арестом актером.

Дарью Белоусову, у кторой по слухам, роман с Ефремовым даже опросили после ДТП Ефремова и Захарова, пишет издание Вокруг ТВ.

Михаила Ефремова не раз видели в квартире, где проживает Белоусова, и где ее опрашивали после ДТП 9 июня. Белоусову, также работающую в театре Современник называли близким другом актера

По информации издания, у Дарьи был роман с Михаилом, который официально женат Софье Кругликовой, родившей ему троих детей. Коллеги Ефремова по театру, объяснили, что в последнее время Ефремов жил у Белоусовой — их роман начался с 2019 году после развода Дарьи с Шамилем, братом Чулпан Хаматовой.

Поэтому Кругликова с детьми во время самоизоляции находилась за пределами столицы, проживая на даче. По словам инсайдеров, Михаил снимал для Дарьи эту квартиру, в то же время расторгать брак с Софьей не собирался.

Напомним, что по решению суда от 9 июня, в течение двух месяцев Михаил Ефремов находится под домашним арестом по месту основного проживания – в квартире на Плотниковом переулке.Читайте также"Я клоун": Михаил Ефремов сделал политическое заявление об Украине

Однако, Ефремов просил разрешить Белоусовой его посещать - как близкого друга. Однако в этой просьбе артисту отказали.

"Белоусовой никто не разрешит приходить к Ефремову, даже если он этого и хочет, потому что она не родственница. Даже бывшим женам не разрешено навещать его на домашнем аресте", — пояснил адвокат Эльман Пашаев.

Он отметил, что Ефремов живет сейчас с официальной женой, которая его поддерживает. Как сообщается, Пашаев не знает, кем Белоусова приходится актеру и какие у него с коллегой отношения.

Напомним, Дарью Белоусову заподозрили в том, что она находилась вместе с Ефремовым в его внедорожнике на Садовой площади в тот злополучный вечер. Журналистам актриса отказалась давать комментарии по этому поводу, сказав, что будет общаться по этому вопросу только с представителями закона. Женщина отметила, что после случившегося она принимает снотворное и находится на грани нервного срыва.

Ране адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что у Михаила начались проблемы с сердцем и здоровьем.