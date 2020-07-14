"Я заплачу": Михаил Ефремов попался на взятке из-за смертельного ДТП

Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Российский актер Михаил Ефремов попытался договориться с полицией посредством взятки после того, как врезался в авто Сергея Захарова в Москве 8 июня.

После смертельного ДТП предположительно актер Михаил Ефремов мог предлагать деньги сотруднику ГИБДД. Видео было показано в эфире передачи 60 минут на телеканале Россия 1.

По словам телеведущей Ольги Скабеевой, это видео было показано широкой публике впервые - после слухов от том, что якобы нет видео подтверждения того, что Михаил Ефремов участвовал в ДТП.

По ее словам, кадры сделаны предположительно на нагрудную камеру сотрудника полиции.

На записи видно, как автоинспектор заполняет протокол в отношении Ефремова после столкновения. При этом на фоне слышен голос артиста.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", — сказал голос, похожий на голос актера.Читайте такжеСтало известно, как адвокат Ефремова докажет невиновность актера

Также в эфире ток-шоу были продемонстрированы кадры медицинского освидетельствования Ефремова. По замечанию Скабеевой, заслуженный артист всем своим видом и жестикуляцией показал, насколько ему не нравится происходящее. В частности, на видео Ефремов показал средний палец во время процедуры сдачи анализов.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский отметил, что это не взятка, а предложение взятки, и только в том случае, если это Ефремов.

"Если эти кадры есть в материалах дела, то это существенный момент", - объяснил Добровинский.

Михаил Ефремов на видео пытается дать взятку после ДТП:

Ранее стало известно, что родственники Сергея Захарова подали десятки миллионов рублей компенсации на Михаила Ефремова.