Потерпевшие подали Ефремову исков на десятки миллионов рублей

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольно опьянения спровоцировал ДТП в котором смертельные травмы получил Сергей Захаров, который умер в больнице.

Потерпевшие по делу артиста Михаила Ефремова заявили иски к артисту на сумму порядка 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей", - сказал он, отметив, что не уверен в согласии суда с такой высокой суммой исковых требований.

Пашаев также добавил, что Михаил Ефремов еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов своего дела.

До этого русские СМИ писали, что речь идет о сумме исковых требований в объеме "более миллиона рублей".

В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский опроверг сведения об исковых требованиях в 40 млн рублей, назвав их "провокацией".

Ранее стало известно, как адвокат Михаила Ефремова собирается доказать невиновность актера.

Напомним, против адвоката Ефремова и адвоката семьи Захарова завели дело, им грозит лишение лицензии.