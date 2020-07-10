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Стало известно, как адвокат Ефремова докажет невиновность актера

Раскрыли стратегию защиты адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

10 июля 2020, 22:18
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Российский актер Михаил Ефремов отказался признавать вину за ДТП с Сергеем Захаровым, и пока что причины держались в тайне, но русские СМИ пишут, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев все-таки раскрыл стратегию.

Не было обнаружено ни одной видеозаписи с камер, на которых видно, что в авто, которое спровоцировало ДТП, сидел Михаил Ефремов, пишет телеграм-канал Yobajur.

"У суда на текущий момент нет ни одной записи с камер видеонаблюдения, где было бы видно, как Михаил Ефремов сидит за рулем в момент смертельного ДТП! А раз нет съемки, где он сидит за рулем и нет съемки, где он прямо наезжает на машину погибшего курьера, то значит актер ни в чем не виноват", - пишут журналисты.

Утверждается, что именно на этом будет настаивать защита Ефремова, и поэтому ему не дали признать вину.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП с Сергеем Захаровым, в котором тот получил травмы от которых умер в больнице.

9 июня Михаила Ефремова на 2 месяца поместили под домашний арест. 6 июля Михаилу Ефремову вручили обвинение, и он отказался признать свою вину.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев решил, что сможет полностью оправдать актера.

Однако против адвоката Ефремова и адвоката семьи Захарова завели дело, им грозит лишение лицензии.

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