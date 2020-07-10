Против адвокатов по делу Ефремова открыли дела

Александр Добровинский и Эльман Пашаев нарушили законы/ YouTube

Российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве, и от столкновения с ним умер водитель другого авто - Сергей Захаров. Представлять сторону Ефремова и родственников Захарова взялись два именитых адвоката - Александр Добровинский и Эльман Пашаев.

Но, несмотря на свою популярность, оба были уличены в нарушениях законов РФ и против них возбуждены дела. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Защитника Михаила Ефремова и родственников Сергея Захарова могут лишить адвокатского статуса из-за саморекламы способами, запрещенными в РФ.

"В отношении Эльмана Пашаева (он защищает актера) и Александра Добровинского (он представляет потерпевших) возбуждены дисциплинарные дела. За саморекламу, походы на телек, странные заявления и высказывания про конкурента", - говорится в сообщении издания.

Адвокаты своими заявлениями якобы нарушили нормы Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики.

По информации российских СМИ за это они могут получить наказание от штрафа до лишения адвокатской лицензии.

Ранее адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.

В ответ адвокат пострадавших Александр Добровинский поинтересовался, кто врезался в авто Сергея Захарова - марсиане, или нечистая сила, если Михаил Ефремов этого не делал.

Михаил Ефремов не принес извинения родственникам Сергея Захарова спустя более месяца после ДТП.