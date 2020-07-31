У Ефремова требовали 150 миллионов для прекращения суда

Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объявил, что родственники погибшего Сергея Захарова через третьих лиц требовали до 150 миллионов рублей, чтобы закрыть дело и прекратить суд.

Юрист Эльман Пашаев ответил на вопросы журналистов под судом, пишет телеграм-канал KP.ru.

"Сначала было 50 миллионов, потом 100 миллионов, потом 150", - сказал он, и добавил, что таких денег семье Михаила Ефремова за всю жизнь не заработать.

Эльман Пашаев рассказал, что деньги требовали через третьих лиц.

Пашаев в 1001 первый раз повторил, что вину они не признают и деньги готовы заплатить, только чтобы оппоненты показали свое истинное лицо. Не 150 миллионов, конечно, но готовы.

"Кстати, никаких проблем с алкоголем у Ефремова нет: никто из нас ему не наливал и рядом не сидел, поэтому не надо!", - добавили в сообщении.

Ранее адвокат Ефремова сделал заявление об алкоголизме актера.