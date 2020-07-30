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Адвокат Михаила Ефремова сделал заявление о его алкоголизме

30 июля 2020, 17:35

Адвокат Михаила Ефремова считает, что степень алкоголизма его подопечного - это норма для России.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / КиноПоиск

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев почти что признался, что употребляет алкоголь. Чтобы оправдать состояние актера во время ДТП, он сравнил себя с Ефремовым, у которого на момент ДТП зафиксировали около 2 промилле алкоголя в крови. Об этом Пашаев высказался во время суда, пишет РИА новости.

"Он не страдает алкоголизмом. Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю", - заявил защитник.

Он подчеркнул, что пока "рано говорить о наркотическом опьянении артиста в момент ДТП".

Кроме дела Михаила Ефремова, 30 июля в суде рассматривают дело о признании гражданской жены Сергея Захарова потерпевшей в ДТП.

"Сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле. Оно было отклонено судом", — рассказал RT адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.

Напомним, суд принял первое решение по делу Михаила Ефремова 30 июля 2020.

Как известно, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 8 июня протаранил авто Сергея Захарова, из-за чего тот получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.

Михаилу Ефремову сразу сделали анализы, которые показали алкоголь и наркотики в крови и моче.

На следующий день Михаил Ефремов признал вину, и был отправлен под домашний арест на 2 месяца. Во время вручения обвинения, он отказался признавать свою вину.

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