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"В глубоком кризисе": Галустян закрывает свои компании

27 июля 2020, 17:39

Российский шоумен и бизнесмен Михаил Галустян потерял сразу два перспективных бизнеса во время коронавирусной пандемии и карантина.

Михаил Галустян
Михаил Галустян / Фото: Instagram/m_galustyan

Российский комик Михаил Галустян переживает финансовый кризис, и закрывает сразу несколько своих предприятий.

О том, что комик испытывает финансовые трудности пишет издание КП.ру.

"22 июля перестало существовать его ООО "Топ Фильм Комедия" - организация, которая с 2011 года занималась кинопроизводством. А теперь в стадии ликвидации находится и ООО "Вайзерлайф", - пишет издание.

Михаил Галустян закрыл фирму, которая должна была заняться мобильными приложениями, а конкретно - для манипуляций с аватарами звезд российского шоу-бизнеса, с которыми можно взаимодействовать и записывать видео.

Оказывается, Галустян был лишь партнером компании, и после того, как приложение скачало более 15 тысяч человек весь бизнес прикрыли партнеры.

Журналисты КП поискали в базах данных, и обнаружили, что бизнесмен Галустян занимается еще и технологиями в области связи, является владельцем собственного продюсерского центра и нескольких спортивных общественных организаций. А у них также кризис, судя по отчетам, которые цитирует издание. Одна из компаний готовится к банкротству.Читайте также"Деньги шальные": У Ротару рассказали о доходах певицы

"У организации в ближайшие 3 месяцев имеется реальная возможность утратить свою платежеспособность", - говорится в одном из отчетов.

Другая компания уже более года в "глубоком кризисе", не в состоянии гасить займы, и расхождения доходов с расходами окончательно подкосили финансовую устойчивость компании - поднимается вопрос от значении рентабельности активов.

"На конец последнего отчётного года предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Степень кризиса предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-хозяйственной деятельности, невысока", - говорится в другом отчете.

Ранее репер Тимати прекратил работу с лейблом Блэк Стар, оставив себе лишь права на несколько побочных бизнесов.

Михаил Галустян новости шоу бизнеса коронавирус в России
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