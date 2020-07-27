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"Шутка года": Тимати ушел из Блэк Стар и готовит новый альбом

Российский репер Тимати сделал публичное объявление, в котором уведомил, что решил променять шоу бизнес на парикмахерские.

27 июля 2020, 14:43
Тимати
Тимати / Instagram

Российский репер Тимати неожиданно написал огромный пост, в котором объяснил, что прекращает сотрудничество с лейблом Блэк Стар в музыке, и оставляет себе побочные бренды, и готовит новый альбом.

Об этом он написал в Instagram.

Тимати решил оставить себе Блэк Стар Бургер, Блэк Стар Картинг, Блэк Стар Кавош, и компании 13 Барбершоп и Тату, 13 Бьюти и Блэк Стар Фитнес.

"Я засиделся на месте и перестал видеть там для себя развитие. Пришло время соло. Ребятам – удачи, с этого момента каждый сам за себя. Планы у меня, естественно, есть, и они большие!", - объясняет он свое решение.

Тимати сразу поддержали другие исполнители в России.

"Достойный пример того как надо расходиться цивилизованно!!", - заявил Филипп Киркоров.

"Black star без тебя теперь не black star. Очень шокирующе и обидно слышать такую новость, ты был номер 1 в этом :)", "В политику собрался, как пить дай", "Всем хорошего настроения", "Шутка года", "Я одна не верю?", - пишут в комментариях.

В российских СМИ уде пишут, что причиной ухода Тимати могло стать недовольство политикой компании последних трех лет. Якобы у Тимати были напряженные отношения с коллегами-соучредителями, и якобы одним из пунктов разногласий были контракты с исполнителями лейбла.

Тимати новости шоу бизнеса
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