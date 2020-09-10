Михаила Ефремова в колонии вылечат от алкоголизма

Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Михаилу Ефремову предлагают пройти специальную программу по исцелению от алкоголизма в колонии, где он будет находится.

О том, как будут лечить Ефремова, рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний изданию Московский комсомолец.

"Участие в программе - по желанию, - подчеркивает старший инспектор по особым поручениям ФСИН России Александр Гришин. - Заявить о нем можно сразу после анкетирования психолога в СИЗО или колонии".

В программе будут проводить лекции и консультации наркоколога. Возможно даже лечение в гражданской больнице, но потом это чревато регулярным наблюдением у психолога, который будет проверять, не произошел ли рецидив.

С другой стороны - прохождение курса дает плюс в личное дело, которое ложится на стол при рассмотрении шансов освобождения по УДО.

Напомним, что Михаил Ефреомв уже начал посещать психолога в колонии с первого дня заключения.