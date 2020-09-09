"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Михаила Ефремова осудили на 8 лет в колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, которое он спровоцировал 8 июня.

За ночь Ефремов уже не рад всему на свете и пьет валерьянку, пишет Московский Комсомолец.

"Он обещал одно, получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", - говорит Ефремов

Он сидит в стандартной курящей камере на восемь мест. В ней - две одноярусные кровати и четыре двухъярусные. В камере видеонаблюдение и двое сокамерников.

"Пашаев меня подставил на 8 лет": Михаил Ефремов раздавлен приговором и пьет валерьянку. 56-летний актер не хочет больше никогда видеть своего адвоката.

Кроме того, Ефремов говорит, что доверяет только жене, а с ней связи нет - приходит только Пашаев: "Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?"

Михаил уже получил первую передачку.

"Первая ночь в неволе прошла не очень. Плохо спал. Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", - посетовал Ефремов.

Он уже общался с местным психологом, но не хочет ни шашек ни шахмат - он хочет побыть в себе.

"Я хочу потеряться. Потерять сознание", - признался Ефремов.

Напомним, что суд осудил Михаила Ефремова на 8 лет колонии общего режима и 3 года лишения прав после выхода.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский уже назвал все ошибки Эльмана Пашаева, и объяснил, как можно было добиться 4 года условного заключения.