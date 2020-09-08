Михаилу Ефремову назначили реальный срок в обычной колонии

Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП с Сергеем Захаровым.

Приговор оглашали более часа в Пресненском суде в Москве 8 сентября 2020, пишет издание РИА Новости в телеграм.

Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда. По словам очевидцев, актер никак не отреагировал на приговор.

Суд признал, что врачи сделали все возможное для спасения Сергея Захарова. Защита Михаила Ефремова утверждала, что усилий медиков было недостаточно.Ефремов будет отбывать наказание по делу о ДТП в колонии общего режима.Читайте такжеСуд признал Михаила Ефремова виновным и назначил наказание

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима. И 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына Захарова.

Ефремову запретили водить авто 3 года после освобождения.

Потерпевшие не будут обжаловать решение суда.

Под судом Ефремова ждет жена Софья. По информации телеграм-канала Mash во время оглашения приговора помощник Эльмана Пашаева съездил домой к Ефремову за вещами.

Суд не стал лишать актера Михаила Ефремова государственных наград и прочих льгот кроме прав.