Модель Винни Харлоу стала амбасадором Puma

Винни Харлоу / Instagram

25-летняя модель Винни Харлоу поделилась официальной информацией, что после переговоров, она была признала амбасадором Puma.

О прекрасной новости она сообщила в своем Instagram. Девушка отметила значение этого решения в контексте последних событий в США за последние недели.

"Я рада наконец объявить, что я новый глобальный посол Puma!!! Ситуации последних нескольких недель вывели наружу несправедливость, неравенство и жестокость полиции, с которыми сталкиваются темнокожие люди как в Америке, так и во всем мире, поэтому для меня было очень важно сотрудничать с брендом, который дает мне возможность защищать людей и организации, готовые внести значимые изменения. Моим первым действием вместе с Рuma будет тесное сотрудничество с Тhе Тrayvon Мartin foundation, где мы делаем пожертвование для их летнего лагеря STEM. В такие времена важно помнить организации, которые работают над созданием изменений на местном уровне, и я рада начать этот путь со своей семьей Рuma.За последние несколько месяцев мы работали над несколькими проектами, и я рада, что вы все увидите их в ближайшие недели", - объявила Винни.

Винни Харлоу / Instagram

Перед этим Винни Харлоу снялась в фотосессии с новой линейкой спортивных костюмов Puma - на горной вершине в лесу.

Винни Харлоу / Istagram

Винни Харлоу / Instagram

Винни Харлоу / Instagram

Напомним, 25 мая в США после смерти темнокожего Джорджа Флойда, из-за чрезмерного применения насилия полицейским Дереком Шовином, по всей стране разразились массовые протесты, позже переросшие в беспорядки.

Когда протесты докатились до культурной среды, телеканал HBO и Warner Bros решили удалить фильм Унесенные ветром из просмотра из-за расизма в сюжете.

Президент США Дональд Трамп обещал применить силы Нацгвардии для разгона массовых беспорядков, однако в Пентагоне выступили против такого решения. В Минобороны считают, что в данной ситуации силы военнослужащих применять нельзя.

Беспорядки в США шокировали американское общество по результатам опросов.