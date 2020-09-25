Модель-трансгендер с ДЦП стала лицом знаменитого модного бренда

Аарон Филипп / Instagram Moschino

Moschino представил новую осенне-зимнюю кампанию, лицом которой стала темнокожая трансгендерная модель с детским церебральным параличом Аарон Филип.

Аарон Филип – первая темнокожая трансгендерная модель с ДЦП, подписавшая контракт с влиятельным агентством Elite Model Management New York.

"Трансгендерная модель, которую вы, возможно, помните из музыкального клипа Майли Сайрус "Mother's Daughter", является первой темнокожей трансгендерной моделью с физическими недостатками, работающая с крупным агентством. И коллекция Moschino Осень/Зима 2020 для19-летней трансгендера - первая большая работа с компанией высокой моды", - написали у Moschino в Инстаграм.

Аарон Филипп / Moschino Instagram

"Я была слишком шокирована, чтобы попытаться сказать что-нибудь плодотворное, но это такая большая сделка для физического инвалида работать с такой компанией и в таком проекте", - сказал Филип.

В Moschino отметили, что это важный момент для представительства в индустрии моды.

Фотосессию устроили Luigi и Lango, которые постоянно работают с самыми знаменитыми звездами.

Аарону Филиппу - 19 лет, кроме участия в клипе Майли Сайрус, трансгендерная модель украсила журнал Paper.

Ранее певица и модель Селена Гомес снялась в промо-акции знаменитого бренда купальников, и показала свои шрамы после пересадки почки.