Похудевшая Селена Гомес показала сочные формы на обольстительном фото

Селена Гомес впервые после операции по пересадке почки добровольно разделась и публично показала откровенное фото.
Селена Гомес перестала скрывать шрамы от пересадки почки, и удачно вписалась с пикантным фото в купальнике после своего похудения.
Селена Гомес в Instagram едва вместила грудь в тугой купальник, и прорекламировала бельевой бренд.
"Помню, когда мне сделали пересадку почки, сначала было очень трудно показать свой шрам. Я не хотела, чтобы это было на фотографиях, поэтому носила вещи, которые это скрывали. Сейчас, более чем когда-либо, я уверена в том, кто я и через что прошла ... и я горжусь этим. T - Поздравляю с тем, что вы делаете для женщин, La Mariette, послание которого просто... все тела прекрасны", - пишет девушка.
На фото она примерила слитный светло-синий купальник, на котором впервые показала шрамы на бедре после операции. Селена Гомес продемонстрировала стройную фигурку и длинные ножки, а купальник не смог скрыть ее внушительный бюст.
Поклонники с восторгом оценили соблазнительную фигуру певицы и актрисы, а сама компания репостнула ее запись в Instagram.
- Напомним, что несколько последних лет у Селены Гомес выдались трудными. Прогрессирующая Волчанка вынудила провести операцию по пересадае почки, которую ей дала подруга, с которой отношения после события стали веьсма натянутыми.
- Селена Гомес и Джастин Бибер сошли и разошлись с очередным скандалом, девушка стала стремительно поправляться и несколько раз отправлялась на лечение депрессии в специальные клиники.
- К слову, в сеть уже попадали фото Селены Гомес в бикини - но это были снимки папарацци а не официальные фотосессии.
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