Похудевшая Селена Гомес показала сочные формы на обольстительном фото

Селена Гомес / Instagram

Селена Гомес перестала скрывать шрамы от пересадки почки, и удачно вписалась с пикантным фото в купальнике после своего похудения.

Селена Гомес в Instagram едва вместила грудь в тугой купальник, и прорекламировала бельевой бренд.

"Помню, когда мне сделали пересадку почки, сначала было очень трудно показать свой шрам. Я не хотела, чтобы это было на фотографиях, поэтому носила вещи, которые это скрывали. Сейчас, более чем когда-либо, я уверена в том, кто я и через что прошла ... и я горжусь этим. T - Поздравляю с тем, что вы делаете для женщин, La Mariette, послание которого просто... все тела прекрасны", - пишет девушка.

На фото она примерила слитный светло-синий купальник, на котором впервые показала шрамы на бедре после операции. Селена Гомес продемонстрировала стройную фигурку и длинные ножки, а купальник не смог скрыть ее внушительный бюст.

Селена Гомес / Instagram

Поклонники с восторгом оценили соблазнительную фигуру певицы и актрисы, а сама компания репостнула ее запись в Instagram.