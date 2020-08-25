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На суд по делу Михаила Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей

25 августа 2020, 15:55

В сети появилась информация о том, что можно купить билеты на суд над Михаилом Ефремовым в Москве.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Гражданин поет

Анонимный пользователь Avito начал продажу билетов на суд над Михаилом Ефремовым, который 8 июня врезался в состоянии алкогольного опьянения в авто Сергея Захарова после чего тот умер от смертельных травм.

Объявление о продаже билетов появилось на портале Avito, пишет издание Известия.

По их информации, стоимость одного билета в зал суда к Ефремову на 1 ряд составляет 500 тыс. рублей.

"Проход на суд Ефремова, первый ряд", — написала продавец под ником Изабелла.

Чтобы приобрести такой "билет", нужно отправить личное сообщение автору.

Однако Avito уже отреагировал на появления предложения о продаже билетов на суд по делу актера Михаила Ефремова. Пресс-секретарь компании Никита Девятов назвал это нарушением правил, отвечая российским СМИ.

"Это объявление мы сами заблокировали", — отметил он. Он подчеркнул, что в компании понимают, что есть вещи, на которых "не хайпуют".

Девятов подчеркнул, что объявления о несуществующих товарах в связи с новостной повесткой появляются довольно часто. Все они удаляются, заверил он. По его словам, в Avito не любят, "когда хайпят на таких вещах".

Напомнми, что на выходных экс-защитник Ефремова Эльман Пашаев заявил, что ему угрожают и терроризируют из-за дела актера.

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