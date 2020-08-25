Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности

Михаил Ефремов / УНИАН

Отстраненный актером Михаилом Ефремовым адвокат Эльман Пашаев объявил, что неизвестные люди взяли за цель притянуть его к уголовной ответственности, и присылают угрозы.

Эльман Пашаев не уточнил, за что именно его пытаются привлечь к уголовной ответственности. Пашаев написал заявление в правоохранительные органы с просьбой о защите из-за дела Ефремова, пишет Lifeshot.

По словам адвоката, ему угрожают уголовным делом, если он не "бросит" актера.

"На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело", - объявил он.

Причем, Эльман Пашаев утверждает, что "подставные лица" уже написали на него заявления.

"В настоящее время, как мне стало известно от нескольких знакомых и из интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности", - добавил он.

Напомним, что на суде 21 августа Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, и заявил, что найдет более профессионального защитника.