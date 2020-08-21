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Михаил Ефремов отправил потерпевшим деньги и отказался от адвоката

21 августа 2020, 17:10

Михаил Ефремов отправил членам семьи Сергея Захарова равное количество денег и официально отказывается от услуг адвоката.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов отправил деньги четырем потерпевшим по делу о ДТП с Сергеем Захаровым.

Всем сделали переводы, но не со счета актера, пишет КП.ру

Кроме того, в зале суда Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, и решил нанять другого адвоката.

"Ефремов сегодня почтовым переводом отправил по 200 тысяч рублей четверым потерпевшим по делу о ДТП (вдове, сыновьям и брату Захарова) в качестве компенсации", - заявил адвокат актера

Адвокат потерпевших Александр Добровинский уточнил, что еще заплатили 3200 рублей за перевод, но перевод совершил некто Лоренцо, который по законам РФ может в любой момент отозвать деньги.

Под конец заседания Михаил Ефремов сделал заявление - он отказывается от услуг Пашаева, как основного адвоката.

"Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других - посильнее", - сказал он.

Пашаев и Шаргородская остаются консультантами.

Пока неизвестно, кто будет представлять интересы актера.

Напомним, что вначале судебного заседания, адвокат Михаила Ефремова объявил, что актеру провели экспертизу и обнаружили расстройство личности и алкоголизм

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд новости России
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