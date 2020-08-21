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У Михаила Ефремова обнаружили расстройство личности и алкоголизм

21 августа 2020, 12:06

Михаил Ефремов за вечер и ночь успел сделать экспертизу у психолога - на следующий день после показаний жены, Эльман Пашаев показал результаты.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

Михаил Ефремов не в себе. Об этом заявил на суде его адвокат Эльман Пашаев, предьявив результаты экспертизы.

О новом заявлении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написал телеграм-канал Mash.

"После допроса супруги Софьи, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", — утверждает Эльман Пашаев.

Напомним, что 20 августа на суду жена Ефремова сказала что после 300 грамм крепких напитков, он не помнит, что делает.

Ранее Михаил Ефремов отказался узнавать себя на видео с камер, где он выходит из авто после ДТП, и назвал себя "Мистер Хайд" (персонаж из фантастической книги Стивенсона - злое альтер-его главного героя).

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд
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