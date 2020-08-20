"Ничего не помнит": жена Ефремова рассказала, как он пьет

По словам защиты Михаила Ефремова, его главным свидетелем должна стать жена. На заседании суда 20 августа она ответила на все вопросы суда.
Нынешняя жена Михаила Ефремова рассказала, что муж три дня отходил после аварии, и что после 300 грамм выпитого он уже ничего не помнит.
Об этом Софья Кругликова рассказала в суде 20 августа , пишет телеграм-канал LifeShot.
По словам женщины, Ефремов пришел домой уже в не совсем спокойном состоянии, с синяками и кровоподтеками, а потом три дня приходил в себя и молился.
"Я подходила к нему, он молился, рыдал. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал. Я старалась не смотреть ТВ, мне до конца не верилось", - сказала она.
После аварии, когда Ефремов явился домой, выглядел помятым , и не ожидал, что семья будет дома, а не на даче.Читайте такжеВ сеть слили выписку Ефремова с настоящим диагнозом
"Он сначала не понимал и пытался разобраться в ситуации. Если он лишнего выпивает, я звоню обычно друзьям и спрашиваю, что там было. А тут не было никого, и я не могла узнать, что происходило", - рассказала она.
Потом женщина рассказала, что Михаил Ефремов уже не помнит, что происходило после выпитых 300 грамм спиртного.
"200 граммов - все нормально. А 300 - уже ничего не помнит", - рассказывает Кругликова.
Кроме того, супруга актера стыдит его друзей: "Многие Мишей пользовались. Пили вместе, веселились. А потом привозили его мне отмывать".
Также она сказала, что за пьянки его не ругала, и телефон проверяла время от времени, но ничего странного не находила.
Напомним, что недавно семья Сергея Захарова, который умер после ДТП с Михаилом Ефремовым, объявила свои требования о моральной компенсации.
Перед заседанием 20 августа, потерпевшие изменили сумму моральной компенсации от Ефремова.