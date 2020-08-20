"Ничего не помнит": жена Ефремова рассказала, как он пьет

Михаил Ефремов / КиноПоиск

Нынешняя жена Михаила Ефремова рассказала, что муж три дня отходил после аварии, и что после 300 грамм выпитого он уже ничего не помнит.

Об этом Софья Кругликова рассказала в суде 20 августа , пишет телеграм-канал LifeShot.

По словам женщины, Ефремов пришел домой уже в не совсем спокойном состоянии, с синяками и кровоподтеками, а потом три дня приходил в себя и молился.

"Я подходила к нему, он молился, рыдал. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал. Я старалась не смотреть ТВ, мне до конца не верилось", - сказала она.

После аварии, когда Ефремов явился домой, выглядел помятым , и не ожидал, что семья будет дома, а не на даче.Читайте такжеВ сеть слили выписку Ефремова с настоящим диагнозом

"Он сначала не понимал и пытался разобраться в ситуации. Если он лишнего выпивает, я звоню обычно друзьям и спрашиваю, что там было. А тут не было никого, и я не могла узнать, что происходило", - рассказала она.

Потом женщина рассказала, что Михаил Ефремов уже не помнит, что происходило после выпитых 300 грамм спиртного.

"200 граммов - все нормально. А 300 - уже ничего не помнит", - рассказывает Кругликова.

Кроме того, супруга актера стыдит его друзей: "Многие Мишей пользовались. Пили вместе, веселились. А потом привозили его мне отмывать".

Также она сказала, что за пьянки его не ругала, и телефон проверяла время от времени, но ничего странного не находила.

Напомним, что недавно семья Сергея Захарова, который умер после ДТП с Михаилом Ефремовым, объявила свои требования о моральной компенсации.

Перед заседанием 20 августа, потерпевшие изменили сумму моральной компенсации от Ефремова.