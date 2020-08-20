Потерпевшие изменили сумму иска против Михаила Ефремова

Михаил Ефремов / Lifeshot

Сын погибшего Сергея Захарова увеличил сумму морального ущерба, которую требует от Михаила Ефремова до 7,5 миллионов рублей, пишет телеграм-канал НеМалахов.

"У Ефремова сегодня снова обещает быть жарко. Скромный парнишка Виталя Захаров, старший сын погибшего курьера, решил ковать бабло, пока горячо, и увеличил сумму иска на лям: с 6,5 до 7,5 . А от адвоката Пашаева сегодня ждем "стопроцентных" доказательств невиновности актера", - пишет издание.

Ранее должны были заслушать допрос Михаила Ефремова, но суд минировали, затягивали и переносили, поэтому допрос ожидается 20 августа. Судебный процесс идет уже почти три недели.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев "сорвался" на журналистов с оскорблениями, когда его подловили на неправдивой информации про инсульт у Ефремова.