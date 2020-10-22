На украинского телеведущего напал разъяренный буйвол во время съемок

Максим Узол / Новый канал

Украинский телеведущий Максим Узол пострадал во время съемок последнего дня пребывания в Индонезии.

По правилам шоу "У кого больше?", которое показывает Новый канал, на третий день конкуренты подбирают работу друг-другу, и жена ведущая Ольга Манько отправила своего мужа Максима Узола делать кирпичи.

Кто бы знал, что глину месят буйволы, и что это настолько опасно, что ведущий так пострадает, что еще долго будет лечиться.

"Они были огромные и рогатые, как в мультипликационном фильме "Как казаки соль покупали"", – вспоминает Максим Узол.

Максим Узол / Пресс-служба

При попытке задействовать животное в работе одно из них напала на ведущего – таким образом буйволиха по кличке Багира защищала свое потомство, и чуть не прикончила Максима.

"Пытаясь убежать, я прыгнул с холма и ободрал себе руку и проколол ступню", – рассказывает ведущий "У кого больше?" – Труднее всего было потом продолжать съемки. Потому что нога напухла, и на нее больно было ступать".

Максим Узол / ПРесс-служба

"Но, как назло, нам еще нужно было доснять визитку о стране, что мы обычно делаем в самом начале. Поэтому пришлось мобилизовать все силы и изображать беззаботность", - рассказал Максим улыбаясь.

Напомним, что незадолго до этого его жена Ольга Манько попала в СИЗО на Суматре.

Как известно шоу "У кого больше?" выходит на Новом канале по понедельникам в 19-00. Также смотреть онлайн "У кого больше?" можно на ютубе Нового канала и на Телепортале.