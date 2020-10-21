УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗО

21 октября 2020, 13:40

Телеведущая Ольга Манько от незнания закона на Сумарте попалась местным копам во время совершения преступления по меркам местного госудаства.

Ольга Манько
Ольга Манько / пресс-служба

Украинская телеведущая Ольга Манько во время съемок шоу "У кого больше?" на Новом канале попала в каталажку за вождение без прав. За одну из ее работ полиции в Индонезии пришлось арестовать украинку, и поместить в обезъянник до выяснения обстоятельств и расследования.

Как сообщает сама Ольга Манько, криминала никакого не было, но все же закон Оля нарушила. Девушка решила подработать водителем конной повозки, но не знала, что на Суматре для этого нужны особые права, и ее никто об этом не предупредил. На права в Украине Манько сдала уже давно. Но чтобы управлять таким транспортом, нужно иметь другую лицензию.

"В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа.Читайте такжеКрыс едят, как курятину: украинка раскрыла секреты вьетнамской кухни И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии, – рассказала ведущая реалити, которое показывает Новый канал.

Договориться с полицейскими на месте не удалось, телеведущую задержали и посадили до выяснения обстоятельств в местный полицейский участок. При этом Манько была приятно удивлена, какие обезъянники в Индонезии.

Ольга Манько
Ольга Манько / Новый канал

"На Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны", – вспомнила Оля Манько.

Чтобы спасти ведущую "У кого больше?", ее муж-конкурент Максим Узол сорвался со своей работы. Услышав плач жены, он помчался выручать ее, забыв о деньгах и желании победить. Благодаря этому выпуск закончился с неожиданными результатами.

Напомним, реалити "У кого больше?" показывает Новый канал в 19-00 по понедельникам. Также его можно смотреть онлайн на Телепортале и на ютубе Нового канала.

новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Украинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗО». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:00
В моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фото
14:57
Война Армении и Азербайджана: в Ереване назвали условие обращения в ОДКБ Видео
14:50
Белорусы "массово" уезжают в Украину и Польшу Видео
14:44
"Сколько нечисти пришло": Остапчук с женой посмеялись над хейтерами
14:43
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
Реклама
14:41
И снова +20º: насколько вернется бабье лето в Украину Видео
14:20
Что происходит с организмом, когда вы бросаете пить на 30 дней: названы факты Видео
14:14
Под Хабаровском разбился бомбардировщик: раскрыта возможная причина
14:13
Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие Видео
14:07
Чем полезен фенхель: Панкова раскрыла свойства и применение растения
13:55
У Путина резко отреагировали на санкции США против Северного потока-2 Видео
13:53
Отмена второго тура выборов мэров: СМИ опубликовали текст постановления
13:44
В Кремле похвастались, что решат проблемы с водой в Крыму без Украины
13:40
Украинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗО
13:35
Как предотвратить инфаркт: 4 главных способа Видео
13:30
Сдали нервы: жители Одесской области из-за карантина устроили бунт и перекрыли трассу Видео
13:28
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказала, кто будет блистать Видео
13:20
Состарить лицо и добавить эмоции: в Photoshop встроили нейросети
13:08
В Азербайджане раскрыли планы по возвращению Нагорного Карабаха Видео
13:06
Биолог предупредила об опасном и редком симптоме коронавируса
Реклама
12:59
В МОН объяснили, кто вернется за парты после каникул Видео
12:57
Яйца vs холестерин: ученые раскрыли правду Видео
12:52
Кравчук объяснил, почему Путина не обязательно подключать к платформе по Крыму
12:47
Ротань заявил о краже денег из банковского сейфа, в ПриватБанке ответили
12:45
Warner Bros переняли приемы Disney для фильма Бэтмен
12:40
На карантине украинцы в шесть раз чаще женятся, чем разводятся Видео
12:30
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
12:25
СМИ узнали о "кадровой революции" в Офисе президента
12:17
В ТКГ рассказали, добавят ли "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса
12:12
Бросили "коктейль Молотова": под Одессой сожгли редакцию интернет-издания
12:07
Кружится голова: корейские ученые узнали, как быстро прийти в норму Видео
11:59
Где в Украине больше всего болеют коронавирусом: ​в Минздраве назвали регионы​ Видео
11:46
До свадьбы с Дорофеевой: Леся Никитюк раскрыла подробности отношений с Дантесом
11:44
Комаровский объяснил, почему коронавирус полностью отбирает обоняние
11:35
В GOG.com бесплатно раздают одну из лучших стратегий всех времен
11:32
Рак простаты и сон: ученые обнаружили связь Видео
11:31
Выборы в условиях эпидемии Сovid-19: кого не пустят на избирательный участок Видео
11:28
Коронавирус в Украине до 2022 года: в Киеве сделали заявление Видео
11:19
Создатель сериала "Конец ***ного мира" снимает Power Rangers
11:12
В Fallout 76 празднуют день конца света — распродажа и бесплатные выходные
Реклама
11:09
В Пентагоне объяснили, почему США постоянно противостоит России
10:59
"Коварный купальник": жена футболиста Динамо засветила формы на пикантном фото
10:58
Украинца приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" Видео
10:48
Тихановская заявила о гарантиях для белорусов после сокрушения режима Лукашенко Видео
10:34
Один из самых успешных эксклюзивов PS4 получит сиквел — СМИ
10:33
В Харькове отрезавшую голову дочери женщину признали невменяемой
10:30
Форсаж закрывают после 11 фильма
10:28
"Мэр - никто": эксперт рассказал, какой сюрприз готовят мэрам в Раде
10:22
Зеленского затащили в союз, где Украина будет играть роль пушечного мяса мнение
09:50
Вирусолог поведал, каким людям бесполезно делать прививку от Сovid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять