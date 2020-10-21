Украинскую телеведущую арестовали в Индонезии и упекли в СИЗО

Ольга Манько / пресс-служба

Украинская телеведущая Ольга Манько во время съемок шоу "У кого больше?" на Новом канале попала в каталажку за вождение без прав. За одну из ее работ полиции в Индонезии пришлось арестовать украинку, и поместить в обезъянник до выяснения обстоятельств и расследования.

Как сообщает сама Ольга Манько, криминала никакого не было, но все же закон Оля нарушила. Девушка решила подработать водителем конной повозки, но не знала, что на Суматре для этого нужны особые права, и ее никто об этом не предупредил. На права в Украине Манько сдала уже давно. Но чтобы управлять таким транспортом, нужно иметь другую лицензию.

"В полицию меня забрали за то, что я нарушила местный закон, сама того не зная. Чтобы управлять местным такси, требуются специальные водительские права на вождение конного экипажа.Читайте такжеКрыс едят, как курятину: украинка раскрыла секреты вьетнамской кухни И тот водитель, с которым я договаривалась, тоже ничего мне не сказал. Меня остановила полиция, спросила, есть ли у меня такие права. Конечно, у меня их не было, я не гражданка Индонезии, – рассказала ведущая реалити, которое показывает Новый канал.

Договориться с полицейскими на месте не удалось, телеведущую задержали и посадили до выяснения обстоятельств в местный полицейский участок. При этом Манько была приятно удивлена, какие обезъянники в Индонезии.

Ольга Манько / Новый канал

"На Суматре это небольшая комната без окон и дверей. Там нет решеток, стены гипсокартонные, и они не достают до потолка, поэтому можно встать на стул и посмотреть, что происходит. Возможно, так и сбежать можно. Полицейские вежливые, они классно исполняют свои обязанности. Мы пытались им объяснить, что идут съемки, и мы делаем это, чтобы показать традиции и колорит страны", – вспомнила Оля Манько.

Чтобы спасти ведущую "У кого больше?", ее муж-конкурент Максим Узол сорвался со своей работы. Услышав плач жены, он помчался выручать ее, забыв о деньгах и желании победить. Благодаря этому выпуск закончился с неожиданными результатами.

Напомним, реалити "У кого больше?" показывает Новый канал в 19-00 по понедельникам. Также его можно смотреть онлайн на Телепортале и на ютубе Нового канала.