УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Маниакально любил меня": парень пацанки Насти Иваненко совершил суицид

12 мая 2020, 18:14

Бывший парень пацанки Насти #Мивины Иваненко совершил суицид после расставания с ней.

Настя #Мивина Иваненко
Настя #Мивина Иваненко / Пресс-служба

Уже несколько лет участница шоу на Новом канале Від пацанки до панянки Настя #Мивина не может простить себе смерть бывшего бойфренда. Вскоре после ее возвращения с первого сезона Від пацанки до панянки парень покончил с собой.

"Мы на тот момент не были в отношениях. Но я все равно чувствую свою вину, не поговорила и не предотвратила это", – рассказала героиня реалити Нового канала.

Парень, рассказывает пацанка, и до того пытался покончить жизнь самоубийством, еще пока они были незнакомы. Но тогда его спасли друзья.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 11-05-2020

"Это произошло задолго до нашего знакомства. Он хотел повеситься в общежитии, но тогда его вытащили из петли. На этот раз перемкнуло после пьянки на работе. Он пришел домой и сделал это...", – говорит она.

Те отношения были для Анастасии #Мивины Иваненко очень болезненными. Но забыть и двигаться дальше девушка не может.

"Он как-то маниакально любил меня. Мы часто ссорились и даже дрались. То ему казалось, что я не на него смотрю, то он меня раздражал... А когда после очередного конфликта я пригрозила, что уйду, начал угрожать моим маме и брату. Но, несмотря на все, я не могу отпустить его и заново начать привязываться к людям", – раскрыла свою душу участница реалити на Новом.

Від пацанки до панянки 2020 - Настя Иваненко
Від пацанки до панянки 2020 - Настя Иваненко / Пресс-служба

Психолог Від пацанки до панянки Наталия Борисова объяснила девушке, что ее вины в данной ситуации нет. И это был исключительно выбор ее бывшего.

"Все эти годы Настя носила, чувство в себе, как груз. Оно подавляло ее. Конечно, наш с ней разговор не в полной мере избавил Анастасию от этого. Но нам удалось посеять зерно осознания того, что вина на ней не лежит", – говорит Наталья Борисова.

Напомним, в предыдущем 13 "полуфинальном" выпуске шоу Від пацанки до панянки участницы подрались на съемках клипа Jerry Heil. И Чуть все вместе не покинули шоу еще до полуфинала.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «"Маниакально любил меня": парень пацанки Насти Иваненко совершил суицид». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:20
Как приготовить жареную картошку правильно: самый вкусный рецепт
18:19
Надбавки в 300% для медиков: Зеленский рассказал, когда украинцы получат деньги
18:14
"Маниакально любил меня": парень пацанки Насти Иваненко совершил суицид
18:06
В Офисе президента заявили о преимуществах изучения русского языка
17:50
Ветер любви 38 серия смотреть онлайн и обзор 12-05-2020 Видео
17:34
Германия будет трансформировать украинские угольные шахты
17:31
Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Зеленскому не стоит общаться с Путиным
17:12
Сериал Мандалорец снимет Роберт Родригез
17:11
В ВОЗ рассказали, какие материки стали новыми эпицентрами пандемии коронавируса
17:00
Ветер любви 37 серия смотреть онлайн и обзор 12-05-2020 Видео
16:49
Канадские ученые разбили миф об окончании пандемии коронавируса Видео
16:37
Полиция выяснила новые детали зверского убийства матерью дочери под Харьковом
16:28
Украинцам намерены предложить "сжигать трупы" в музее Бабьего Яра
16:18
"Очень большие уступки России": астролог спрогнозировал пересмотр "Минска"
16:05
В Cyberpunk 2077 можно редактировать половые органы и совмещать пол Видео
16:05
Модные женские вышиванки 2020 и вышитые платья в этностиле: фото Фото
16:04
Социологи рассказали, какие партии самые популярные среди украинцев
15:48
В ВОЗ увидели прогресс в лечении COVID-19 Видео
15:42
Путин и Лукашенко провалили тест на человечность мнение
15:32
У спикера Путина коронавирус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять