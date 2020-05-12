"Маниакально любил меня": парень пацанки Насти Иваненко совершил суицид

Настя #Мивина Иваненко / Пресс-служба

Уже несколько лет участница шоу на Новом канале Від пацанки до панянки Настя #Мивина не может простить себе смерть бывшего бойфренда. Вскоре после ее возвращения с первого сезона Від пацанки до панянки парень покончил с собой.

"Мы на тот момент не были в отношениях. Но я все равно чувствую свою вину, не поговорила и не предотвратила это", – рассказала героиня реалити Нового канала.

Парень, рассказывает пацанка, и до того пытался покончить жизнь самоубийством, еще пока они были незнакомы. Но тогда его спасли друзья.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 11-05-2020

"Это произошло задолго до нашего знакомства. Он хотел повеситься в общежитии, но тогда его вытащили из петли. На этот раз перемкнуло после пьянки на работе. Он пришел домой и сделал это...", – говорит она.

Те отношения были для Анастасии #Мивины Иваненко очень болезненными. Но забыть и двигаться дальше девушка не может.

"Он как-то маниакально любил меня. Мы часто ссорились и даже дрались. То ему казалось, что я не на него смотрю, то он меня раздражал... А когда после очередного конфликта я пригрозила, что уйду, начал угрожать моим маме и брату. Но, несмотря на все, я не могу отпустить его и заново начать привязываться к людям", – раскрыла свою душу участница реалити на Новом.

Від пацанки до панянки 2020 - Настя Иваненко / Пресс-служба

Психолог Від пацанки до панянки Наталия Борисова объяснила девушке, что ее вины в данной ситуации нет. И это был исключительно выбор ее бывшего.

"Все эти годы Настя носила, чувство в себе, как груз. Оно подавляло ее. Конечно, наш с ней разговор не в полной мере избавил Анастасию от этого. Но нам удалось посеять зерно осознания того, что вина на ней не лежит", – говорит Наталья Борисова.

Напомним, в предыдущем 13 "полуфинальном" выпуске шоу Від пацанки до панянки участницы подрались на съемках клипа Jerry Heil. И Чуть все вместе не покинули шоу еще до полуфинала.