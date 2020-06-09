"Я хочу дать вам эксклюзив": Настя Ивлеева отреагировала на слухи о своем пьяном вождении

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

Настя Ивлеева выпила во время празднования 17-ти млн подписчиков 8 июня, и ее объявили в розыск. Такая информация появилась на некоторых телеграм каналах, в том числе на Mash.

Однако, вскоре после того, как весть разлетелась, Настя Ивлеева записала "эксклюзивное" видеообращение для русских СМИ.

"Настю Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде", - написал Mash ночью на 9 июня.

Вечером блогерша отмечала свои 17 миллионов подписчиков в Instagram. т якобы выпила шампанского.

"Снимала видосы с алкоголем в руках. А потом, как ни в чём не бывало, села за руль. После сториз Ивлеевой ориентировки на её тачку разослали по постам ГАИ.", - пишет издание..

Своим подписчикам Настя призналась, что — да, пила, но "глоточек".

На следующий день она записала ответ в сторис, обратившись к СМИ с намерением дать эксклюзив и пообещав показать новую татуировку, показала непристойный знак.

Пока что от МВД России нет никакой официальной информации о том, что на Настю Ивлееву, или на ее авто подали розыск.

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