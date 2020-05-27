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"Любов - то велика сила": Могилевская записала новый альбом на карантине

27 мая 2020, 18:23

Наталья Могилевская записала новый альбом в Lounge edition на карантине, так что скоро все фанаты смогут услышать певицу в новом звучании.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram

Наталья Могилевская объявила о премьере своего "карантинного альбома" под названием Любов - то велика сила.

Всеми любимые голд хиты певицы записаны с оркестром в стиле джаз и lounge edition.

В альбом вошли Місяць по небу ходить, В Києві осінь, Покохала и Відправила месседж, и многие другие. Все можно будет услышать в ITunes уже в июне, а Відірватись від землі она опубликовала на YouTube уже 27 мая.

"Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свиданиях всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой мужчина пригласил меня под мягкую, нежную босанову с прохладными дудками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий. Музыка для поцелуев и для ваших встреч. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной :)" - приглашает всех артистка.

Певица переписала свою песню Відірватись від землі в новом стиле, и представила на суд своих поклонников.

Наталья Могилевская Відірватись від землі Lounge edition слушать онлайн:

Ранее Jerry Heil записала саркастичную песню про отношения #Провінція.

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
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